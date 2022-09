Fábio Pereira e o duelo da Taça de Portugal: «Não vamos esperar qualquer facilidade»

Na antecâmara da estreia na Taça de Portugal, o técnico Fábio Pereira fez a antevisão ao jogo da UD Oliveirense com o União da Serra, no domingo. Em declarações aos meios do clube, o treinador realçou a motivação extra com que as equipas de escalões inferiores encaram normalmente este desafio."É um jogo com características diferentes dos jogos do campeonato. Vamos defrontar uma equipa de um escalão inferior e isso normalmente transmite uma motivação adicional ao adversário, portanto perspetivamos, num encontro a eliminar, uma partida disputada e difícil. Partimos como favoritos, mas teremos que demonstrar esse favoritismo ao longo dos 90 minutos", explicou o técnico, antes de garantir: "Não vamos esperar qualquer facilidade e os nossos jogadores estão conscientes das dificuldades que vamos encontrar. Vimos de uma série de resultados que não eram o que queríamos e queremos rapidamente voltar a ganhar."Apesar da vontade de inverter o mais rapidamente possível o ciclo menos positivo de resultado, Fábio Pereira reconheceu que a paragem competitiva foi positiva para a equipa: "Temos tido muitos jogadores com problemas físicos, alguns castigos e outros que chegaram tarde. Aproveitamos esta pausa para a adaptação desses jogadores e recuperar os que estavam de fora. Acreditamos que com todos disponíveis ficaremos com uma equipa mais forte e capaz de conquistar os pontos que não temos conquistado."A UD Oliveirense visita o União da Serra no domingo, pelas 15 horas, em jogo da 2ª eliminatória da Taça de Portugal.