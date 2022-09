Fábio Pereira e o fecho do mercado: «Dá-nos outra tranquilidade para trabalhar»

À margem da antevisão ao embate deste sábado frente ao Moreirense, Fábio Pereira abordou o fecho do mercado de transferência, admitindo que esse facto traz mais tranquilidade ao grupo de trabalho."O fecho do mercado dá-nos outra tranquilidade para trabalhar. No que toca a entradas, já fechámos o plantel.e. Agora, temos de dar aos jogadores que chegaram o devido tempo de adaptação dos jogadores à nossa ideia de jogo e ao grupo", afirmou o técnico, antes de subliunhar a importância das contratações de Volnei e Jonata Bastos nos últimos dias de mercado."Entraram jogadores para posições que nós sabíamos há muito que precisavamos de reforçar. A SAD fez um esforço para nos dar essas duas 'prendas' e sentimos que a equipa ficou mais forte e mais competente, com mais soluções. São jogadores que vêm para ajudar e acrescentar qualidade a um grupo que vive do coletivo", frisou.