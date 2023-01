Fábio Pereira e o jogo com o B SAD: «Equipa está empolgada e com sentido de responsabilidade»

Depois de ter conquistado pontos nos últimos dois jogos, com uma vitória e um empate, a UD Oliveirense pretende continuar o momento positivo na receção ao B SAD, clube que também está em subida de rendimento. Com isso em mente, o técnico Fábio Pereira aponta à vitória.





"Será um jogo competitivo, porque o B SAD vem de resultados positivos, duas vitórias consecutivas no campeonato, e vários jogos sem perder para todas as competições. Sabemos da dificuldade que vamos encontrar, mas nós também temos vindo a melhorar em termos de resultados e com algumas individualidades a crescer em termos exibicionais", afirmou o treinador, antes de continuar: "A equipa está crescer. Voltamos a casa e vamos dar tudo pela vitória, que é o resultado que nos interessa. A equipa está empolgada para o jogo e com sentido de responsabilidade pela zona que ainda ocupamos na tabela, que não é a que pretendemos nem a que merecemos. Vamos fazer tudo para conquistar os três pontos."Para este encontro, Fábio Pereira contará com Michel Lima, que falhou a partida anterior por castigo. "O Michel Lima é um regresso importante, tem sido um jogador preponderante e influente na manobra da equipa", referiu, abordando depois a situação do reforço Nuno Valente: "Ainda está a conhecer os cantos à casa, a adaptar-se à nova realidade, ao grupo e às ideias, mas temos a convicção que a curto prazo vai contribuir para o crescimento que pretendemos na 2.ª volta."A UD Oliveirense recebe o B SAD no domingo, pelas 18 horas.