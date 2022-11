Fábio Pereira e o jogo com o Feirense: «Dérbis são para ganhar»

Apesar do desaire a abrir a competição, no terreno do Leixões, a UD Oliveirense mantém a ambição na Allianz Cup e quer aproveitar o regresso a casa para retomar o caminho das vitórias, como referiu Fábio Pereira no lançamento do jogo de sábado, frente ao Feirense."Temos encarado com seriedade a prova, mas sabemos que depois do resultado da primeira jornada, sendo uma fase de grupos, fica difícil conseguir a passagem à fase seguinte. Contudo, enquanto for matematicamente possível, vamos tentar tudo para conquistar pontos, aproveitando também para fazer crescer a equipa", disse o técnico, admitindo a necessidade de fazer alterações na equipa: "Alguns jogadores que têm menos poderão ter oportunidades, até pelo calendário da prova, uma vez que voltamos a jogar na terça-feira, o que nos obriga a gerir os jogadores, mas sempre com a responsabilidade de garantir uma equipa forte para discutir o jogo e tentar ganhar."O treinador não fugiu ainda ao facto de se tratar de um jogo especial. "É um dérbi e os dérbis são para ganhar. No nosso primeiro duelo contra o Feirense, as coisas não correram como desejávamos e sabemos que neste tipo de jogos os adeptos, mais do que a exibição, querem sobretudo ganhar. Queremos muito dar a vitória aos adeptos num jogo com uma maior vertente emocional", concluiu.A UD Oliveirense recebe o Feirense, no sábado, pelas 11 horas, em encontro da 2.ª jornada do grupo G da Allianz Cup.