Fábio Pereira e o jogo com o Moreirense: «Importante para perceber a evolução que a equipa tem tido»

Depois de uma derrota no terreno do Trofense, penúltimo classificado da Liga Sabseg, que interrompeu uma série de sete jogos sem perder, a UD Oliveirense vai tentar responder a essa desaire na difícil receção ao líder Moreirense. Nesse sentido, o técnico Fábio Pereira espera servir-se dos adeptos para conseguir um bom resultado."Vimos de um resultado que não queríamos, nem esperávamos em casa do Trofense, que não consideramos ter sido merecido. Voltar a casa é um conforto extra e jogando contra o líder do campeonato provavelmente teremos uma grande adesão dos adeptos. Sentir o calor das bancadas é sempre um extra, ainda para mais depois de um resultado menos bom e também pelo nível e grau de dificuldade que o jogo acarreta", disse o treinador, aos meios do clube.Apesar do desaire na 1.ª volta do campeonato, por 4-1, Fábio Pereira acredita que a resposta será diferente neste segundo duelo entre as equipas. "Na 1.ª volta, ainda estávamos numa fase muito embrionária no processo de evolução da nossa equipa. Neste momento, jogar contra o 1.º classificado vai ser importante para percebermos o crescimento que a equipa teve ao longo destas jornadas todas. Temos sentido uma evolução muito grande e queremos desafiar-nos contra os melhores, e o melhor tem sido o Moreirense. Tem andado destacado na liderança e sabemos do alto nível de qualidade dos jogadores do adversário. Vamos tentar contrariar o poderio do adversário e conquistar os três pontos. É sempre essa a nossa filosofia", sublinhou.A Oliveirense recebe o Moreirense no sábado, pelas 15h30.