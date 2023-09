Fábio Pereira eleito melhor treinador de agosto na Liga Sabseg

Fábio Pereira venceu o prémio de melhor treinador do mês de agosto na Liga Sabseg, anunciou a Liga Portugal esta quinta-feira. O timoneiro recebeu 40,28 por cento dos votos dos treinadores da competição.No período em questão, Fábio Pereira teve um registo imaculado, conduzindo a formação de Oliveira de Azeméis a três vitórias nos três jogos disputados, cenário que permitiu à sua equipa terminar a terceira jornada como líder isolada da competição.Nesta votação, o treinador madeirense superou a concorrência de Jorge Costa, do AVS SAD, e de Leandro Pires, adjunto de Vasco Matos no Santa Clara, com 35,42 e 9,72 dos votos, respetivamente.