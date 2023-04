Fábio Pereira elogia Miura: «Foi um impulsionador da Oliveirense e de Oliveira de Azeméis»

Após o triunfo em casa do Nacional, Fábio Pereira, treinador da UD Oliveirense, esteve na RTP Madeira e mostrou-se agradado com a adaptação de Kazu Miura, avançado de 56 anos, ao clube.

"Ele tem sido uma ajuda na relação entre a administração e o nosso trabalho diário e, para além disso, foi um impulsionador da UD Oliveirense e da cidade de Oliveira de Azeméis para o mundo. Quando vai jogar? Normalmente escolho quem está mais bem preparado, ele tem os mesmos privilégios que todos os outros jogadores e será utilizado quando assim entendermos", referiu. Abrindo a porta à possibilidade de trabalhar no Japão e assumindo o desejo de chegar à 1ª Liga, Fábio Pereira falou ainda acerca do seu futuro na UD Oliveirense: "Queremos terminar o campeonato e analisar não só os objetivos do clube para o próximo ano, mas também o nosso desempenho neste campeonato. Depois iremos perceber qual é a melhor solução para ambas as partes."