Fábio Pereira: «Equipas deste nível costumam ser eficazes quando se cometem erros»

Fábio Pereira, treinador da Oliveirense, analisou a derrota caseira (0-3) diante do Arouca para a Allianz Cup."Sabíamos que o Arouca nos ia trazer muitas dificuldades. O Arouca é uma equipa que tem feito um excelente trabalho na Liga Bwin. É uma equipa com estabilidade a trabalhar com o mesmo treinador há algum tempo.Não alterámos a nossa forma de pensar e de jogar, mesmo com um resultado adverso, que, do meu ponto de vista, já era injusto ao intervalo, porque tivemos, pelo menos, duas oportunidades de golo. Na segunda parte, entrámos muito bem e tivemos 20 minutos, se calhar, no nosso melhor momento do jogo. Criámos três ou quatro situações para poder finalizar. Podíamos ter feito o empate aí e depois, quando retraímos, sofremos o segundo golo. [...] Perdemos uma bola e sofremos o terceiro golo. Equipas deste nível costumam ser eficazes quando se cometem erros", resumiu.