Fábio Pereira: «Esperamos que a equipa se encontre com os bons resultados no campeonato também»

Com apenas uma vitória, logo na 1ª jornada, e cinco pontos na Liga Sabseg, a UD Oliveirense pretende transportar o élan positivo conseguido na Taça de Portugal para o campeonato, como explicou o técnico Fábio Pereira, na antevisão ao duelo com o Benfica B."A equipa teve uma boa performance na Taça de Portugal, com um excelente resultado. Temos tido um crescimento gradual, mas muito grande, e sinto a equipa motivada e preparada. Esperamos uma boa exibição e que a equipa se encontre com os bons resultados no campeonato também", disse o treinador, aos meios do clube, destacando a qualidade das águias: "É contra um adversário muito forte, do nível técnico e tático, com jogadores jovens e muito talentosos."De volta ao Carlos Osório, onde a formação da Oliveira de Azeméis amealhou todos os seus pontos até à data, Fábio Pereira não fugiu à importância do fator casa: "Sentimo-nos muito confortáveis a jogar em casa. Os adeptos são exigentes e nós gostamos dessa exigência. Têm correspondido ao esforço dos jogadores em campo, o que se tem traduzido em resultados positivos em casa. Queremos continuar neste caminho e permanecer invictos em casa."A UD Oliveirense recebe no sábado, pelas 12h45.