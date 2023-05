Fábio Pereira: «Estamos a um pequeno passo de garantir o principal objetivo da temporada»

Envolvido no último encontro da 32.ª jornada da Liga Sabseg, a UD Oliveirense vai entrar em campo, na segunda-feira, já a saber que precisa apenas de um ponto frente ao Torreense para garantir a permanência no segundo escalão do futebol português. Ciente desse cenário, o técnico Fábio Pereira aponta, ainda assim, à vitória."É verdade que, matematicamente, estamos a um pequeno passo de garantir o principal objetivo da equipa para esta época e esperamos consegui-lo já nesta jornada. Temos feito um balanço positivo, mas obviamente que os resultados é que ditam a análise à temporada e nós esperamos concluí-la com sucesso, garantindo esse grande objetivo", disse o treinador, antes de acrescentar: "Faltam três jornadas para acabar, temos um jogo muito dificil na segunda-feira em casa e o nosso objetivo é ganhar. É essa a nossa ambição, jornada após jornada, amealhar pontos, jogando bem para atingirmos a melhor classificação possível."Apesar da confiança num desfecho positivo, Fábio Pereira sublinhou as qualidades do adversário. "Encaramos o jogo com otimismo e confiança, mas sabemos que vamos encontrar um adversário muito forte, numa situação tranquila da tabela. Espero uma exibição positiva, contra um adversário muito bem orientado, que joga bem, que procura criar situações de perigo e que vai discutir o jogo do principio ao fim. É um adversário que nos tem acompanhado desde a Liga 3 e que não temos conseguido vencer, situação que queremos alterar", recordou, antes de terminar: "Já há algum tempo que não vencemos em casa e queremos fazê-lo para deixar os adeptos felizes neste final de época."A UD Oliveirense recebe o Torreense esta segunda-feira, pelas 18 horas.