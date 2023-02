Fábio Pereira: «Estamos há muito tempo a pontuar em casa e queremos prolongar esse registo»

Com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos, a UD Oliveirense recebe, este domingo, o FC Porto B no Estádio Carlos Osório. Na antevisão do encontro, Fábio Pereira vincou o desejo de dar sequência aos bons resultados."É um jogo que se antevê difícil, sabemos da qualidade individual e coletiva do adversário. No entanto, é um jogo em nossa casa e queremos regressar às vitórias para termos ainda mais tranquilidade no campeonato. Queremos manter-nos nesta senda de resultados positivos, encaramos todos os adversários com respeito, mas com ambição de ganhar. Vamos tentar impor o nosso jogo, vai ser um jogo bem jogado, mas queremos ser mais fortes do que o adversário. Estamos há muito tempo a pontuar em casa e queremos prolongar esse registo", disse o técnico aos meios do clube.