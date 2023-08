Fábio Pereira: «Estamos num momento positivo em termos de resultados»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Oliveirense recebe no domingo o Penafiel na condição de líder da Liga Sabseg, fruto das duas vitórias alcançadas em outras tantas jornadas. Por isso, Fábio Pereira pretende manter a sequência vitoriosa, mas deixou um aviso sobre a qualidade do adversário.

"Esperamos um adversário forte, vem de um resultado menos bom na última jornada e com vontade de recuperar esse desaire. Estamos num momento positivo em termos de resultados, mas queremos crescer na qualidade de jogo. No último, apesar da vitória, tivemos alguns furos abaixo do que podemos e devemos fazer e esperamos regressar ao nosso nível exibicional", comentou o treinador.

"Espero um adversário difícil. O historial do Penafiel mostra isso mesmo. Criou-nos nos problemas nos dois jogos da época passada, manteve o mesmo treinador, com provas dadas e dispensa apresentações. Vai ser um jogo disputado, mas queremos continuar na senda dos bons resultados. Jogar em casa não é que seja mais fácil, mas sentir o apoio dos adeptos é motivador para nós. É sempre positivo sentir a energia dos adeptos e temos de aproveitar isso para cimentar a nossa qualidade de jogo", acrescentou.