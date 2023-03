Fábio Pereira: «Estamos preparados para as dificuldades e confiantes que as podemos ultrapassar»

Depois do empate na difícil receção ao líder Moreirense, a UD Oliveirense desloca-se ao terreno do Penafiel em busca de retomar o caminho das vitórias. Na antevisão à partida, o técnico Fábio Pereira reconheceu o bom momento do adversário."Nesta competição, os jogos são todos muitos competitivos e não há vencedores antecipados. Este será mais um jogo nesse perfil, difícil, contra um adversário que teve uma mudança no comando técnico há pouco tempo e que, desde então, ainda não perdeu. Vem de uma vitória motivadora fora de casa e por isso esperamos um adversário que tem vindo a crescer", disse o treinador, traçando a missão da sua equipa para este duelo: "Compete-nos continuar o caminho que temos seguido, continuar a tentar jogar e a fazer evoluir a nossa forma de pensar o jogo e a interpretação dos jogadores dessa ideia, procurando competir e conquistar os três pontos."Numa prova em todas as equipas podem roubar pontos a qualquer adversário, Fábio Pereira garante que a equipa está preparada para as exigências. "Os jogos são todos muito importantes. Os pontos na 2.ª Liga são muito difíceis de conquistar e a concentração tem de estar sempre presente em qualquer jogo, porque caso contrário vamos passar dificuldades. Estamos preparados para as dificuldades que vamos encontrar e confiantes que as podemos ultrapassar. Acreditamos que independentemente do adversário, da posição que ocupam na tabela, vamos chegar ao jogo e disputar os três pontos, dificultando a vida aos oponentes", finalizou.A UD Oliveirense visita o Penafiel no sábado, pelas 11 horas.