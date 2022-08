Fábio Pereira: «Estamos prontos para a estreia na 2ª Liga»

De regresso à 2ª Liga, a UD Oliveirense pretende arrancar a temporada com o pé direito, com uma vitória frente ao Mafra, este sabádo. Segundo o técnico Fábio Pereira, o grupo "está pronto para a estreia"."Sinto a equipa preparada e motivada. Um pouco ansiosa, o que é normal antes do início da temporada, mas está focada no trabalho ea entender as nossas ideias gerais e estratégias para o jogo de amanhã. Queremos uma boa exibição e um bom resultado", começou por dizer o treinador, frisando o objetivo da equipa: "Quem joga nesta casa vai ter de ter sempre os niveis de confiança altos. Vamos tentar ter um futebol positivo e atrativo, juntando resultados positivos à qualidade do jogo."Em relação ao jogo de amanhã, Fábio Pereira está à espera de um jogo equilibrado. "Vamos encontrar uma equipa experiente nesta Liga, um bom treinador, com boas ideias, e uma equipa que vai querer ter bola também. Esperamos um jogo equilibrado e com duas equipas à procura de ganhar, mas queremos entrar com o pé direito no campeonato", sublinhou.O treinador deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "Queremos manter os adeptos empolgados com as nossas exibições e esperamos sentir o seu carinho já na estreia."A UD Oliveirense recebe o Mafra este sábado, pelas 14 horas.