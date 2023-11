Fábio Pereira: «Foi uma vitória para libertar a cabeça dos jogadores das dúvidas que se criam»

Pela primeira vez desde agosto, a UD Oliveirensee logo na visita ao terreno do líder da Liga Sabseg, o AVS SAD. No final da partida, o treinador Fábio Pereira não escondeu a importância de regressar aos triunfos."Era uma vitória que procurávamos há algum tempo. Vínhamos de uma série e de um mês bastante pesado, mas nós acreditamos muito no nosso trabalho, no processo, sabíamos que íamos passar dificuldades contra uma equipa muito motivada e bem treinada, mas não abdicamos do que gostamos de fazer. Tentamos pressionar alto, tentamos ter bola e tentamos jogar", começou por dizer, em declarações à Sport TV, elogiando as melhorias após o intervalo: "Retificamos alguns posicionamentos na 2.ª parte e entrámos bem. Em algumas transições podíamos ter sido mais eficazes e matado o jogo. Foi um bom jogo e uma vitória que queríamos muito para libertar a cabeça dos jogadores das dúvidas que se criam quando os resultados não aparecem. Estão de parabéns pela atitude que tiveram, pela crença que têm tido naquilo que fazemos no dia-a-dia. Tem sido difícil treinar nestas condições climatéricas."Fábio Pereira também reconheceu que uma vitória perante o líder, até aqui invicto na prova, dá ainda mais confiança à sua equipa. "Tentamos identificar sempre alguns pontos menos positivos nos adversários e tentar tirar proveito disso, sem abdicar da nossa ideia de jogo principal. Obviamente que é muito moralizador vir a casa do primeiro classificado, que ainda não tinha perdido para o campeonato, fazer o jogo que fizemos, com o caráter que tivemos e com a qualidade que apresentamos", finalizou.Com este triunfo, a UD Oliveirense chega aos 14 pontos e reaproxima-se dos lugares cimeiros da tabela.