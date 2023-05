Fábio Pereira: «Gostávamos de nos despedirmos da época com uma vitória»

Apesar de já não ter hipótese de subir na tabela, a UD Oliveirense recebe o Leixões com o objetivo de terminar a época da melhor forma, oferecendo uma última vitória aos seus adeptos no Carlos Osório."Queremos sobretudo agradecer o apoio que os adeptos nos têm dado ao longo de todo o ano, agradecer o esforço de todo o plantel ao longo da época e por aí se justifica o facto de termos atingido os principais objetivos da SAD", começou por dizer o técnico Fábio Pereira, em declarações aos meios do clube, antes de traçar a missão para o jogo de domingo: "Obviamente que gostávamos de nos despedir da época com uma vitória, mas essencialmente com uma boa exibição e premiando os que trabalharam ao longo da temporada e não tiveram tantas oportunidades como mereciam. Merecem todos a chance de se poderem mostrar aos adeptos."Embora deva lançar na partida alguns dos elementos que tiverem menos tempo de jogo esta época, a ambição do técnico mantém-se intacta. "Claro que tentaremos conquistar os três pontos, manter a posição que ocupamos atualmente, mas sobretudo queremos fechar a época com uma imagem de alegria, de bom futebol e é isso que pretendemos para o jogo de domingo. Esperamos uma boa moldura humana e despedir-nos de 2022/23 com mais uma boa exibição", finalizou.A UD Oliveirense recebe o Leixões este domingo, pelas 11 horas.