Fábio Pereira: «Não temos sido eficazes no momento a finalização»

Fábio Pereira, treinador do Oliveirense, lamentou o empate diante do Santa Clara (1-1) e sobretudo alguma "inexperiência" após a sua equipa ter chegado à vantagem no marcador."Assumimos o jogo. Conseguimos algumas oportunidades boas para poder, já antes do intervalo, chegar à vantagem. Não fomos eficazes. Não temos sido, no momento a finalização, eficazes. Criamos, em quase todos os jogos, muitas situações para poder materializar e não temos conseguido ser competentes. Na segunda parte, conseguimos chegar à vantagem. O mais difícil já estava feito. Depois, há alguma inexperiência na nossa equipa no lance que dá o golo do empate. Um desposicionamento perfeitamente desnecessário em que descobrimos o nosso corredor direito", vincou, lamentando não ter hipóteses de chegar à última jornada da fase de grupos da Allianz Cup para rumar à fase a eliminar."Sabíamos que ia ser um jogo difícil, com um adversário difícil também, mas não fazia sentido abdicar da nossa matriz de jogo, das nossas ideias e dos nossos princípios. Vínhamos com a convicção de que podíamos levar para a última jornada da fase de grupos a possibilidade de seguirmos em frente. Não fomos capazes na parte final de segurar a vantagem", sublinhou.