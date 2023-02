Fábio Pereira: «Queremos cimentar a nossa posição na metade superior da tabela»

A atravessar a melhor fase da época, a UD Oliveirense visita, este sábado, o reduto do Trofense, com o objetivo de continuar na senda dos bons resultados. Para o técnico Fábio Pereira, a missão passa por consolidar a posição na tabela."Tem sido uma 2.ª volta boa para nós. Desde o Mundial, retificámos várias situações, e os resultados têm começado a aparecer com maior regularidade. A equipa está confiante e os resultados também trazem maior motivação. Neste momento, vive-se uma onda de confiança no balneário. Vamos ter algumas ausências neste jogo, mas confio em todos os que vão participar no jogo. Queremos muito cimentar a nossa posição na metade superior da tabela classificativa", disse o treinador, aos meios do clube.Apesar de defrontar o penúltimo classificado, Fábio Pereira não espera facilidades. "O jogo com o Trofense vai ser difícil. Vamos defrontar um adversário a precisar de pontos e que vem de uma boa vitória fora de casa. Tem todos os ingredientes para ser um bom espectáculo, com duas equipas a tentar ganhar. Vamos tentar dar seguimento aos últimos resultados e estamos confiantes", frisou, antes de reforçar: "Tentámos ao máximo criar dificuldades aos adversários, com um futebol ofensivo, e esperamos voltar a criar bastante volume de ataque e tentar ser eficazes nos momentos de finalização, estando concentrados nos momentos sem bola e ter capacidade de sofrimento."A UD Oliveirense defronta o Trofense no sábado, pelas 14 horas.