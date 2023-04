Fábio Pereira: «Queremos consolidar a nossa posição e acabar a época com grandes exibições»

Apesar do desaire da UD Oliveirense na jornada anterior, o técnico Fábio Pereira gostou da exibição protagonizada pela sua equipa frente a uma das formações que luta atualmente pelos lugares de subida à Liga Bwin, o Farense. Agora, em novo embate com um clube envolvido nessa batalha, o Ac. Viseu, o treinador espera uma resposta semelhante."Acho que foi um excelente jogo da nossa parte na última jornada, apesar de não ter sido o resultado que desejávamos. Contra um adversário do mesmo nível do Ac. Viseu, mostrámos que podemos lutar pelos pontos e pelo jogo. Este será mais um encontro dessas características, frente a um adversário forte e motivado pela posição na tabela e pela luta em que está envolvido. Vamos jogar sempre para ganhar e queremos consolidar a nossa posição nesta reta final e acabar a época com grandes exibições e mais pontos conquistados", disse o técnico, em declarações aos meios do clube.Numa antevisão gravada ainda antes de ser conhecida a saída de Jorge Costa do comando técnico dos viriatos, Fábio Pereira deixou vários elogios ao adversário, antevendo um jogo intenso. "Sabemos que será um encontro extremamente difícil. Prevejo um grande jogo de futebol, com duas equipas a querer jogar bem e a querer ganhar. Sabemos do poderio do adversário, que conta, além de um treinador que dispensa apresentações, com algumas individualidades que a qualquer momento podem decidir uma partida", referiu, antes de finalizar: "Já mostramos que é destes jogos que nós gostamos e que nos podemos bater contra qualquer adversário olhos nos olhos, tentando impor o nosso jogo e que a nossa estratégia funcione para conquistar os três pontos."A UD Oliveirense visita o Ac. Viseu este sábado, pelas 11 horas, em jogo da 29.ª jornada da Liga Sabseg.