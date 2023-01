Fábio Pereira: «Queremos continuar no caminho das vitórias»

Depois do tão desejado regresso às vitórias, na receção ao Sp. Covilhã, a UD Oliveirense pretende dar continuidade ao bom momento na visita ao Torreense, a conta para a 15.ª jornada da Liga Sabseg. No lançamento da partida, o técnico Fábio Pereira afirmou esperar uma partida equilibrada."É um jogo que se prevê muito disputado, frente ao adversário com o qual tivemos o privilégio de disputar a final da Liga 3 na época passada, portanto prevejo um reencontro bastante equilibrado, diante de um oponente com bons valores individuais e que certamente também andará à procura de soluções para sair da cauda da tabela", começou por analisar o treinador, antes de garantir: "Não esperamos nenhuma facilidade, mas sim um jogo competitivo e dificil, no qual queremos dar seguimento à boa vitória que tivemos e continuar nesse caminho."Para Fábio Pereira, o objetivo passa por começar o novo ano da mesma forma que acabou o anterior. "Felizmente, conseguimos terminar o ano com uma vitória em casa e esperamos arrancar o novo ano com uma boa exibição e, se possível, com um triunfo. É com esse objetivo que vamos a Torres Vedras, com vontade de trazer os três pontos. Precisamos de ser uma equipa bastante concentrada, motivada e com espírito competitivo para vencermos este adversário", concluiu.A UD Oliveirense visita o Torreense no sábado, pelas 15h30.