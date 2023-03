Fábio Pereira: «Queremos limpar a imagem do jogo anterior»

Depois de ter reconhecido, no final da partida, a má exibição da UD Oliveirense na visita ao Benfica B, o técnico Fábio Pereira voltou a lembrar esse jogo e a necessidade da sua equipa dar uma melhor resposta na receção ao Tondela."Na última jornada, o jogo não nos correu de feição, cometemos alguns erros e isso provocou a perda dos três pontos. Voltar à competição após uma semana de paragem e duas de preparação para este jogo, sentimos que podemos fazer melhor, dar uma resposta positiva e vamos procurar isso mesmo contra o Tondela, no sábado", referiu, destancando a importância: "Paragem foi importante para corrigir alguns aspetos e trabalhar nuances diferentes, com todo o plantel. Temos mais opções para este jogo, à exceção do Carter que continua castigado. Esperamos uma boa resposta dos jogadores, têm trabalhado nos limites e acreditamos que o jogo com o Benfica B foi apenas uma escorregadela de percurso. Queremos limpar a imagem desse jogo."Em relação ao próximo oponente, Fábio Pereira deixou vários elogios. "O Tondela é um adversário forte, com um processo defensivo bem consolidado, jogadores muito experientes, com muito tempo no clube e até na 1ª Liga. É uma equipa muito competente e bem orientada, pelo que não esperamos facilidades, mas queremos rapidamente voltar a ganhar", frisou, antes de terminar: "O jogo da 1.ª volta foi bom para nós porque conseguimos uma boa vitória e uma boa exibição, mas cada jogo tem a sua história. Este vai ser um jogo equilibrado e competitivo, no qual esperamos ser mais fortes. Faltam nove finais e todos os adversários vão dar tudo, cada um com os seus objetivos."A UD Oliveirense recebe o Tondela no sábado, pelas 15h30, em jogo da 26.ª jornada da Liga Sabseg.