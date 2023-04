Fábio Pereira: «Queremos os três pontos que nos garantam uma posição tranquila na tabela»

Sem vencer há seis jornadas, a UD Oliveirense pretende reencontrar-se com os triunfos esta sexta-feira, na visita ao Nacional. Apesar da margem de oito pontos para os lugares de perigo na tabela, o técnico Fábio Pereira destacou a importância de continuar a somar à pontuação para deixar o clube numa posição mais confortável."A ambição é sempre a mesma. É mais uma final. Ganhámos um ponto para as equipas em perigo na jornada passada, portanto continuar a somar é importante. Queremos conquistar os três pontos que nos garantam uma posição tranquila na tabela, para encarar as próximas finais com outra tranquilidade", referiu o treinador, aos meios do clube, abordando a semana mais curta de trabalho: "O facto de virmos de um resultado que não era o que queríamos, faz com que queiramos jogar o mais rápido possível e nesse sentido foi positivo."Frente ao Nacional, o técnico espera uma partida equilibrada. "Até pela fase da época em que estamos, na reta final do campeonato, será um jogo difícil contra um adversário que se encontra atrás de nós na tabela classificativa. O Nacional tem bastantes jogadores de qualidade, com experiência na 2.ª e na 1.ª Liga e que procura voltar aos bons resultados na sua casa. Por isso, antevejo um jogo disputado e duas equipas à procura de ganhar", referiu, esperando melhorias ao nível da finalização: "Vamos tentar impor o nosso jogo e ser eficazes nos momentos de decisão do jogo, que tem sido o nosso problema, mas temos tentado solucionar isso com novos posicionamentos e novas dinâmicas ofensivas."O encontro entre a UD Oliveirense e o Nacional está marcado para sexta-feira, às 11 horas.