Fábio Pereira: «Queremos testar a superioridade do Moreirense no campeonato»

Ainda à procura de voltar a vencer na Liga Sabseg, depois de o ter conseguido logo na jornada inaugural, a UD Oliveirense visita este sábado o terreno do líder Moreirense. Para o técnico Fábio Pereira, esta partida é uma boa oportunidade para perceber o valor atual do seu grupo de trabalho."No último jogo em casa não conseguimos os três pontos, que era o que pretendíamos. Esta semana corrigimos alguns aspetos e sentimos que podemos fazer melhor, portando nada melhor do que jogar contra o lider do campeonato", começou por dizer o treinador, em declarações aos meios do clube, antes de continuar: "Tem sido a melhor equipa do campeonato e por isso é que estão no lugar onde estão. Vamos lá testar essa superioridade que tem acontecido do Moreirense na prova, não abdicando dos nossos objetivos e da nossa ideia de jogo. Será um ótimo jogo para sentirmos como está o grupo."A UD Oliveirense defronta o Moreirense este sábado, pelas 14 horas.