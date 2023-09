Fábio Pereira recebeu prémio da Liga: «É motivo de orgulho»

Fábio Pereira recebeu, esta sexta-feira, o prémio de treinador do mês de agosto da Liga Sabseg, ao ter sido o mais votado entre os colegas de profissão do segundo campeonato profissional."É um prémio que vem dar algum mérito ao trabalho que temos vindo a fazer nos últimos dois anos. É o terceiro que cá estamos e vem premiar aquilo que temos vindo a fazer, num mês que nos correu bem em termos de resultados. Um mês com muito trabalho, muitas dificuldades, como têm sido todos, e sentimo-nos gratos por receber este prémio através da votação de outros colegas de profissão. É, para nós, um motivo de bastante orgulho", apontou o técnico da UD Oliveirense, de 44 anos, aos canais da Liga Portugal.Em agosto, a equipa de Oliveira de Azeméis somou três vitórias noutros tantos jogos, diante do Feirense, Länk Vilaverdense e Penafiel.