Fábio Pereira: «Sentimos a necessidade de voltar a ganhar»

Numa sequência de três jogos sem vencer, a UD Oliveirense vai visitar o terreno do E. Amadora, 5.º classificado, em busca de se reencontrar com os triunfos. Na antevisão, o técnico Fábio Pereira sublinhou que a equipa tem sabido discutir os jogos com os melhores."Será um jogo extremamente difícil, contra um adversário do topo da tabela, com um plantel e treinadores muito experientes, mas sentimos que mesmo contra os melhores oponentes temos conseguido discutir os jogos e os resultados e este não vai fugir à regra", começou por dizer, apontando a missão da equipa no Municipal de Leiria: "Vamos com o intuito de fazer um bom jogo, voltar a conquistar pontos e regressar às vitórias. Sentimos essa necessidade. Os jogadores têm trabalhado nesse sentido, já há algum tempo que nao o conseguimos e temos trabalhado para o conseguir o mais rápido possível."Com Rodrigo Borges de regresso após cumprir castigo, Miguel Maga e Duarte Duarte são ainda dúvidas, algo que não altera a ambição do técnico. "O nosso plantel é muito equilibrado e quem tem entrado tem dado sempre o seu melhor. Jogue quem jogar, sabemos que vamos ser competitivos, vamos querer ganhar e criar situações de golos. É esse o nosso ADN e queremos manter este registo. Temos de ser mais eficazes no momento de finalização e na fase defensiva, para marcarmos mais e sofrermos menos", concluiu.A UD Oliveirense visita o E. Amadora este sábado, pelas 11 horas.