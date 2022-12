Fábio Pereira: «Sentimos que a qualquer momento podemos voltar a ganhar»

Sem vencer há oito jogos, a UD Oliveirense tem, na receção ao 'aflito' Sp. Covilhã, uma boa oportunidade para se reencontrar com os triunfos, ainda que o técnico Fábio Pereira esteja preparado para as dificuldades de enfrentar um adversário também sedento de vitórias."Será um encontro difícil, o Sp. Covilhã está numa posição complicada na tabela e quererá recuperar a todo o custo, num campeonato que tem sido muito equilibrado e onde qualquer equipa pode ganhar a qualquer adversário", começou por dizer o treinador, consciente de que o relvado poderá não estar nas melhores condições: "Esperamos um jogo muito competitivo, condicionado pelas condições climatéricas, com o relvado num estado menos bom para jogarmos da forma que mais gostamos, mas teremos que nos adaptar porque queremos muito regressar às vitórias e este é um jogo muito importante."Sem jogar há várias semanas, Fábio Pereira analisou o estado anímico da sua formação e fez um balanço da prestação na Allianz Cup. "A equipa tem estado empenhada e motivada. Sentimos que a qualquer momento podemos ganhar. Esperamos que seja já na sexta-feira contra o Sp. Covilhã. Esta paragem foi boa, porque nos permitiu, noutra competição, dar mais minutos a outros jogadores e tirar ilações sobre o plantel e perceber as nossas necessidades para atacar a 2.ª volta."A UD Oliveirense recebe o Sp. Covilhã na sexta-feira, pelas 17 horas.