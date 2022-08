Fábio Pereira: «Sinto a equipa motivada para voltar a jogar bem e pontuar»

Na antevisão à partida frente ao FC Porto B, no domingo, o técnico Fábio Pereira afirmou que a atual semana de trabalho foi utilizado para corrigir os erros cometidos no último jogo, que terminou com derrota da UD Oliveirense frente ao Vilafranquense."Foi uma semana em que aproveitamos para corrigir algumas coisas menos boas do jogo anterior", começou por dizer o treinador, antes apontar baterias ao próximo duelo: "Já arrumamos a questão da derrota e temo-nos preparado para um jogo diferente contra um adversário forte e com qualidade técnica. Sinto a equipa preparada e motivada para voltar a jogar bem e pontuar."Ciente do jogo menos bem conseguido, Fábio Pereira quer ver uma reação positiva da sua equipa. "Sabemos que o campeonato vai ter altos e baixos e temos de ter capacidade de reagir às adversidades e aos momentos menos bons. A exibição ficou aquém e o resultado não foi o desejado, mas temos de andar para a frente e encarar com o máximo respeito o FC Porto B", frisou.A UD Oliveirense visita o FC Porto B, no domingo, pelas 15h30.