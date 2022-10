Fábio Pereira: «Vimos de uma excelente vitória e queremos dar seguimento»

Depois de uma importante vitória a meio da semana na casa do Tondela, a UD Oliveirense pretende dar continuidade a esse resultado na receção ao Nacional, adversário com o qual perdeu há uma semana, para a Taça de Portugal."Com três jogos em oito dias, sobrou pouco tempo para treinar, mas este jogo vem no seguimento de uma vitória e de várias boas exibições. Vamos reencontrar o adversário da Taça de Portugal, que ainda está fresco na memória e isso também facilitou a preparação, porque já temos conhecimento do oponente. O ciclo em termos exibicionais tem sido bom para nós e queremos muito voltar a ganhar amanhã", começou por dizer o técnico Fábio Pereira, aos meios do clube, recordando a derrota na semana anterior."O Nacional é uma equipa recheada de boas individualidades e na Madeira provaram isso mesmo, mas penso que fomos a melhor a equipa. Têm jogadores que num erro, podem-nos fazer um golo e temos de estar precavidos para isso. Não ficamos convencidos com esse resultado, há uma semana atrás, e se estivermos disponiveis fisica e mentalmente, e continuarmos no mesmo nível exibicional, podemos ser superiores amanhã também no resultado", sublinhou.O treinador destacou ainda a vontade de utilizar o fator casa para voltar a somar pontos: "Queremos continuar a ganhar. Vimos de um excelente vitória em casa de uma equipa muito forte. Queremos dar seguimento aos bons resultados e subir na tabela. Em casa temos sido fortes, temos pontuado sempre e amanhã queremos repetir uma boa exibição e voltar a ganhar."A UD Oliveirense recebe o Nacional este domingo, pelas 14 horas.