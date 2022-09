Filipe Alves suspenso por 23 dias por agredir elemento do staff do Feirense

O Conselho de Disciplina teve mão pesada para com Filipe Alves, capitão da UD Oliveirense, que esteve envolvido na confusão que marcou o final do encontro com o Feirense. O médio foi punido com 23 dias de suspensão e uma multa de 670 euros, depois de ter sido expulso por agredir com "uma estalada" um elemento do banco suplementar do Feirense, no caso Jorge Ramiro, preparador físico.A situação teve início após uma falta de Washington, jogador do Feirense, precisamente junto à linha lateral. A entrada motivou a aproximação de vários jogadores da UD Oliveirense e originou um foco de tensão, durante o qual Filipe Alves procedeu à referida agressão.