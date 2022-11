Filipe Alves e os 50 jogos na UD Oliveirense: «É um orgulho e espero somar mais 50»

Capitão de equipa e peça importante no regresso da UD Oliveirense à 2ª Liga, Filipe Alves atingiu, na visita ao E. Amadora, os 50 jogos pela formação de Oliveira de Azeméis. Aos meio do clube, o médio brasileiro mostrou-se feliz pela marca atingida.

"Chegar aos 50 jogos é um orgulho e espero somar mais 50. É importante para um jogador porque é sinal de continuidade", afirmou, explicando que, para si, "Oliveirense significa amor, porque sente-se isso nos jogos, no carinho que a cidade tem pelo clube."

Apesar da gratificação que sentiu no momento em que assinou pelo clube, em outubro de 2020, o jogador, de 31 anos, admitiu que os primeiros tempos não foram fáceis. "A adaptação inicial foi difícil. Cheguei na altura da Covid-19, estava longe da família e da minha esposa, estava quase tudo fechado, mas no ano seguinte pude vivenciar aquilo que são as pessoas de Oliveira de Azeméis e o carinho dos adeptos. Cada dia me apaixono mais pela cidade. Sinto-me em casa, as pessoas cumprimentam-me na rua. É a primeira vez na carreira que tenho uma ligação tão próxima com os adeptos e isso motiva-me ainda mais", sublinhou.

Lisonjeado por ser capitão de equipa, Filipe Alves admite que tem a tarefa facilitada. "O balneário é incrível, positivo, com jogadores que dão tudo. É um trabalho tranquilo. De vez em quando é preciso dar um puxão de orelhas, mas é normal no futebol", reiterou, garantindo sentir-se na "obrigação de conquista muito" com a camisola da UD Oliveirense.

Considerando que a equipa ainda tem muita para dar na presente edição da 2ª Liga, e que vai "ter motivos para comemorar no final da época", Filipe Alves apontou o jogo em Leiria, que deu a subida de divisão, como o mais marcante: "Foi uma coisa especial, poder dar essa alegria ao clube, à cidade e aos adeptos."