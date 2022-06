Filipe Alves renova com a Oliveirense: «Visto uma camisola muito pesada»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Filipe Alves, capitão da Oliveirense, renovou contrato e vai permanecer em Oliveira de Azeméis, confirmou a SAD do clube esta segunda-feira.

Natural do Rio de Janeiro, o médio de 30 anos chegou aos unionistas na época 2020/21, mas foi esta época, com 29 jogos realizados, que ganhou o lugar a titular na formação que garantiu, sob o comando de Fábio Pereira, a subida à Segunda Liga.

“É um sentimento de alegria ter renovado com o Oliveirense. Vou para a terceira temporada, espero dar o meu melhor esta época, assim como dei nas outras duas, e conquistar todos os nossos objetivos. Feliz pelo voto de confiança, tivemos uma época muito boa, espero que esta seja muito melhor. Estou a vestir uma camisola muito pesada, com adeptos muito apaixonados”, disse o brasileiro aos meios do clube.

Depois de passagens pelo Nova Iguaçu, Tupi, América-RN, Penapolense e Zaria Balti antes de chegar aos oliveirenses, o médio vai estrear-se, aos 30 anos, no segundo escalão do futebol nacional.

“Muita força e muita ajuda vamos precisar nesse campeonato. Sabemos que é uma liga muito difícil, mas tenho a certeza de que vamos ter uma equipa bem qualificada para fazer um bom trabalho”, sublinhou.



Autor: T.G.