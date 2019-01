Filipe Gonçalves é baixa de vulto da Oliveirense para o jogo do próximo domingo, no reduto do Arouca, após ter visto o 9º amarelo na vitória (2-1) sobre o Penafiel.Para além da ausência do médio-defensivo, Alemão e Agdon estão limitados do ponto de vista físico e são dúvidas para o embate com os arouquenses.O plantel volta hoje ao trabalho.