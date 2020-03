Filipe Gonçalves: «Mantenho a atividade com os meus filhos»

Apesar de a pandemia do coronavírus ter obrigado à suspensão dos jogos da 2ª Liga, Filipe Gonçalves, da UD Oliveirense, tem conseguido extrair coisas positivas da situação.





"Eu já passava muito tempo com os meus filhos, mas agora ainda passo mais. Com a minha filha, que é a mais velha, tento manter o ritmo de estudo, temos uma parte do dia dedicada às atividades escolares. Com o mais novo tenho de fazer um esforço para o entreter. Tenho uma varanda e uma garagem e temos aproveitado para dar uns toques na bola. A verdade é que mantenho a atividade física com os meus filhos, com as brincadeiras deles", começou por afirmar, em declarações a, o experiente médio.Assumindo a importância do plano de treino individual definido pelo clube, Filipe Gonçalves explicou ainda como têm sido os dias passados em casa: "Está instalado um sentimento de medo na sociedade. Como pai, tenho tido muita atenção, estamos a fazer uma quarentena quase total. Só saímos de casa quando é mesmo necessário. Também tenho aproveitado as redes sociais para apelar a que as pessoas fiquem em casa."O camisola 6 dos oliveirenses concluiu analisando o adiamento do Campeonato da Europa para 2021. "Para se ter tomado uma medida tão drástica é porque isto pode estar para durar. Neste momento, a saúde é o mais importante, o futebol passa para segundo plano", sublinhou.Apesar de a UD Oliveirense ainda não ter assegurado a permanência, os 15 pontos de vantagem dos oliveirenses sobre o penúltimo classificado (32 contra os 17 do Cova da Piedade) permitem a Filipe Gonçalves começar a pensar em como será e onde será a próxima época. "Tudo indica que irei continuar no clube. Vai ser uma época diferente. A SAD tem objetivos bem definidos a curto-médio prazo e gostava de ajudar a UD Oliveirense a chegar a patamares mais altos. A SAD trouxe tranquilidade e o objetivo tem de passar pelo crescimento do clube", disse, por fim, em tom de garantia.