Filipe Gonçalves: «Queremos mostrar qualidade»

Sem vencer há três jogos, a Oliveirense procura este sábado subir na classificação, no Seixal, frente ao Benfica. Filipe Gonçalves, do alto da sua experiência, afirma que a equipa vale mais que a atual 12ª posição na tabela classificativa da 2ª Liga. "Todos os jogos são uma motivação grande e, neste caso, a pressão de conquistar pontos não nos afeta. A meta é somar pontos, jogo após jogo. A classificação não corresponde ao que temos feito e queremos já neste jogo mostrar qualidade e ter um resultado condizente", disse o médio-defensivo, sem rodeios.Já relativamente às virtudes do Benfica B, Gonçalves têm-nas bem identificadas. "Sem dúvida que é uma das melhores equipas da 2ª Liga a jogar futebol. Gostam de ter bola e sentem-se confortáveis com ela, por isso vamos tentar provocar desconforto na forma de atuar do Benfica B", fez notar.Instado pela assessoria do clube a perspetivar o que diria à equipa se fosse ele a dar a palestra antes do jogo, Filipe Gonçalves foi perentório: "Vamos acreditar em nós e pensar em momentos positivos. Podemos ganhar! Podemos ganhar! Acreditar dá confiança e segurança às nossas ações."A única baixa dos de Oliveira de Azeméis é Mohamed Bouldini: o marroquino acusa limitações físicas contraídas durante esta semana e vai ficar a norte.