FPF distingue formação da UD Oliveirense

A UD Oliveirense viu a sua formação ser distinguida pela Federação Portuguesa de Futebol. Horácio Bastos, presidente do clube de Oliveira de Azeméis, recebeu das mãos do líder da FPF, Fernando Gomes, a "Certificação de Entidade Formadora de Futebol, correspondente a 4 estrelas", informou o emblema do distrito de Aveiro em nota publicada no seu site oficial.

Leia a nota publicada pela UD Oliveirense na íntegra:

"A União Desportiva Oliveirense recebeu, relativamente à época 2020/2021, a Certificação de Entidade Formadora de Futebol, correspondente a 4 estrelas.

A distinção foi entregue pelo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes ao Presidente da União Desportiva Oliveirense, Horácio Bastos. Esta é mais uma prova de reconhecimento do trabalho desenvolvido na formação do clube.

O nosso clube tem sido distinguido nos últimos 3 anos pela FPF pelas suas condições e habilitações para formar atletas.

Horácio Bastos agradece todo o trabalho e empenho do coordenador da formação Nelson Pinho, neste projeto e certificação e a todos os colaboradores da formação.

É uma distinção e reconhecimento público que nos enche de orgulho e faz projetar o futuro do futebol de formação com ainda mais convicção."