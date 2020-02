FPF não aceita inscrição de Serginho e o extremo fica na UD Oliveirense

Já tinha tudo acertado com o Águeda e a sua cedência até tinha sido oficializada pela UD Oliveirense, com o extremo a despedir-se no site oficial do clube, mas Serginho está 'obrigado' a continuar no emblema onde se formou.





Tudo porque a FPF não aceitou a inscrição do destro por entender que já tinha representado dois clubes esta temporada. Para além da UD Oliveirense, Serginho jogou pela equipa satélite, o Cesarense, que milita na 1ª divisão distrital de Aveiro.O clube que está no 15º lugar da 2ª Liga anunciou esta segunda-feira que "não vai recorrer da decisão" da FPF e pediu "desculpa" ao emblema do Campeonato de Portugal porque já estava fechado o acordo de cedência até final da temporada. A explicação foi dada na página oficial de Facebook dos oliveirenses."SERGINHO FICA NA UDOSerginho estava a caminho do Recreio Desportivo de Águeda por empréstimo da Oliveirense, mas, a inscrição do extremo não foi aceite pela Federação Portuguesa de Futebol. Este organismo considera que Serginho jogou por dois clubes ao actuar pela Oliveirense e pelo Cesarense, clube satélite da UDO.A Oliveirense não vai recorrer desta decisão e o extremo português de 23 anos continua assim a fazer parte do lote de atletas da Oliveirense. O nosso clube pede desculpa ao RD Águeda porque tinha acertado o empréstimo até ao final da época."