GNR dispersou adeptos da UD Oliveirense das imediações do estádio

A UD Oliveirense vive momentos conturbados em termos de resultados e o desagrado dos adeptos tem subido de tom. A situação ficou bem patente após o desaire da equipa, esta terça-feira, frente ao Sp. Covilhã.





Através das redes sociais, alguns adeptos combinaram receber a equipa na chegada ao Estádio Carlos Osório para expressar a sua insatisfação em relação ao atual momento do clube. Atenta à situação, a GNR de Oliveira de Azeméis deslocou-se até ao local e dispersou os adeptos ali presentes, isto ainda antes do autocarro chegar. Dessa forma, o fim da viagem da equipa acabou por ser pacífico, já que foi feito sob a supervisão das autoridades policiais.No plano desportivo, o conjunto comandado por Raúl Oliveira segue no 16º e antepenúltimo lugar da Liga Sabseg, com 22 pontos em 24 partidas.