Gonçalo Pimenta e os 50 jogos na UD Oliveirense: «É um número bonito e espero continuar a aumentá-lo»

Na vitória frente ao FC Porto B, do passado domingo, o lateral Gonçalo Pimenta atingiu os 50 jogos com a camisola da UD Oliveirense, marca que deixa o esquerdino orgulhoso."Fico feliz por ter atingido os 50 jogos, é um número bonito, num clube com muita história, e espero continuar a jogar para o aumentar", disse o defesa, aos meios do clube, reconhecendo estar a viver um sonho: "Não esperava estar agora na UD Oliveirense e na 2ª Liga. Fico contente por estar num clube centenário, que me acolheu bastante bem no ano passado. Um dos meus sonhos era ser profissional de futebol e foi isso que me motivou até hoje. Felizmente consegui chegar aos campeonatos profissionais através deste clube, conseguindo até marcar no jogo de estreia", afirmou.Formado no Varzim, o lateral-esquerdo, de 26 anos, destacou-se enquanto sénior no Pedras Rubras, pelo qual somou mais de 100 jogos, no Campeonato de Portugal. Nessa ótica, Pimenta não esconde a gratidão para com o técnico Fábio Pereira. "Foi-me buscar ao Campeonato de Portugal, deu-me uma ajuda muito grande, apostou em mim e tenho muito a agradecer-lhe pela oportunidade que me deu o ano passado e que me tem dado este ano", enalteceu.Sem surpresas, o defesa destaca o jogo que selou o regresso à 2ª Liga. "O jogo que me deixou mais feliz foi o de Leiria. É algo que não se paga e viver aquele momento, da subida de divisão, a felicidade que nos traz é algo grandioso e que nunca vou esquecer. Foi o momento mais alto que vivi até hoje", disse, antes de reforçar: "No ano passado, o objetivo era bem claro de devolver a Oliveirense à 2ª Liga. Todos demos o máximo e acreditámos desde o 1º jogo e as coisas correram pelo melhor. Foi um momento muito bonito em Leiria, tal como a própria final no Jamor. A subida divisão foi algo natural em relação ao que fizemos durante a época."Já em relação à presente temporada, Gonçalo Pimenta é pragmático. "Este ano temos de ir passo a passo. Seja fora ou em casa, jogaremos sempre para vencer, contra quem for", finalizou.