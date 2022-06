Gonçalo Pimenta renova com a UD Oliveirense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Pimenta, defesa-direito que subiu com a UD Oliveirense à Segunda Liga, renovou contrato com a formação de Oliveira de Azeméis, anunciou, esta terça-feira, a SAD do clube.

Na temporada passada, o jogador de 25 anos participou em 31 jogos pelos comandados de Fábio Pereira, tendo assinado quatro assistências.

O defesa, formado no Varzim, conta ainda com passagens pelo Pedras Rubras, Salgueiros e Vilafranquense como sénior.

Autor: T.G.