Guilherme Soares assina pela Oliveirense

A Oliveirense garantiu esta terça-feira a contratação de Guilherme Soares, por empréstimo do Sp. Braga. O central, de 20 anos, foi um dos jogadores que se destacou na equipa B do Sp. Braga, onde somou 34 jogos e marcou um golo, sendo assim um reforço importante para o treinador Fábio Pereira.Guilherme Soares fez toda a formação no clube minhoto e ainda marcou presença em dois jogos na equipa principal do Sp. Braga.