Horácio Bastos: «Pedro Miguel só não fica se não quiser»

Na preparação da próxima época, a direção da UD Oliveirense tem uma certeza: Pedro Miguel é para continuar à frente da equipa e estão já a ser discutidos os termos negociais para que tal seja assegurado.

"O Pedro Miguel tem feito um excelente trabalho, é uma pessoa capaz de pôr as equipas a jogar. Conhece e sente o clube. Só se ele não quiser é que não fica. A proposta de renovação está feita e estamos a analisar alguns pequenos ajustes", contou ontem o presidente Horácio Bastos, confirmando assim uma notícia avançada por Record.

Em finais do ano passado, a gestão do futebol profissional oliveirense conheceu uma nova etapa com o nascimento de uma SAD com investimento japonês, designadamente através dos empresários Akihiro Kin e Nobuyuki Yamagata. Horácio Bastos faz um balanço positivo da relação entre clube e sociedade desportiva.

"Em boa altura conseguimos fechar este acordo. Têm sido bons parceiros e querem ajudar o clube. São pessoas que gostam do desporto, mas claro que querem fazer o seu negócio e olhar à rentabilidade a médio prazo. Se a UD Oliveirense não tivesse feito este acordo, estaria em grandes dificuldades", afirmou o dirigente, que é administrador da SAD.



1.ª Liga não é objetivo da próxima época



A almofada financeira garantida pela SAD japonesa pode fazer pensar em objetivos mais altaneiros, mas, ao contrário das expectativas dos adeptos, a 1.ª Liga ainda não é a meta da próxima época. "Há que desenvolver o terreno para se chegar à 1.ª Liga, mas o objetivo não é já esse. Não vamos contratar com esse objetivo. Não temos dinheiro para contratar acima, por isso temos de olhar para baixo e o Campeonato de Portugal tem sido um mercado onde contratámos jogadores de muita qualidade", vincou Horácio Bastos na rubrica ‘Passe de Letra’, no Instagram da UD Oliveirense.