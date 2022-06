Horácio Bastos quer VAR na 2ª Liga

A Liga Portugal deu, na manhã de ontem, as boas-vindas aos recém-promovidos Oliveirense e Torreense. Na sede da Liga estiveram presentes o diretor-geral do Torreense, Bruno Vitorino, e Horácio Bastos, presidente dos oliveirenses, que aproveitou a ocasião para alertar para a necessidade da introdução do VAR na Liga Sabseg. "Esta Liga está a crescer de ano para ano, não há dúvidas, mas vai crescer ainda mais quando tivermos o VAR. É de extrema importância que isso aconteça com a maior brevidade possível", frisou o presidente, que se mostrou ainda satisfeito com o rápido regresso do clube de Oliveira de Azeméis ao futebol profissional. Já Bruno Vitorino vincou a meta: "Vimos com muita vontade de ficar e temos muita vontade de trabalhar ainda mais para conseguir esse objetivo."





: T.G.