Horácio Bastos reeleito para terceiro mandato na presidência da UD Oliveirense

Horácio Bastos foi reconduzido como presidente da Oliveirense para cumprir o terceiro mandato consecutivo à frente do clube, com 78% dos votos conquistados na Assembleia-Geral Eleitoral realizada esta sexta-feira.

"O objetivo mantém-se: terminar as infraestruturas que iniciámos, acabar o centro de formação, faltam uns retoques no Estádio Carlos Osório e começar a criação do novo centro de treinos. Em termos de modalidades, os objetivos são trabalhar diariamente para conseguir os resultados em campo e conquistar a melhor classificação possível", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Na Assembleia realizada hoje, votaram 54 sócios, com 42 votos para a Lista A, de Horácio Bastos, e 12 votos em branco, de acordo com a publicação do clube nas redes sociais, o que o levou a lamentar a falta de "concorrência".

"A Oliveirense tem muita gente ou alguns sócios que falam muito atrás de um ecrã, mas que aqui não aparecem para fazer o que deve ser o dever deles. É um clube vivo e eclético, mas que na hora da eleição ninguém quer assumir. Não há mais listas ou há demissões e o clube vai-se arrastando ao longo do tempo sem grande concorrência. O clube não tem a vivacidade que deveria ter", atirou.

Para melhorar essa participação dos sócios, outro dos compromissos de Horácio Bastos é fazer uma alteração nos estatutos que "estão completamente obsoletos", já que é obrigatório comunicar a realização de assembleias-gerais no jornal local, "com antecedência de uma semana", e neste caso, esse jornal sai apenas uma vez por semana.

"É impensável termos uns estatutos em que se pode colocar uma lista quase há boca das urnas, 48 horas antes, e isso hoje em dia é impensável. A comunicação das Assembleias Gerais, o número de diretores obrigatórios em cada lista e uma série de coisas que estão ultrapassadas têm de ser trabalhadas e nós comprometemo-nos a fazer neste mandato", defendeu Horácio Bastos.

Com esta reeleição, o presidente da Oliveirense, que chegou ao cargo em 2016, vai continuar à frente do clube pelo menos até 2022, tendo já conquistado nove títulos, oito nacionais e um continental.