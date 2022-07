Horácio Bastos reeleito presidente da UD Oliveirense

Horácio Bastos foi reeleito presidente da UD Oliveirense nesta quarta-feira. O dirigente estará assim à frente dos destinos da direção do clube no biénio 2020-2022."A única lista apresentada em assembleia geral foi aprovada pelos sócios da União, com 34 votantes, 31 a favor e 3 abstenções. A nova direção estará em funções no próximo biénio", podia ler-se na publicação feita pelos oliveirenses nas redes sociais.O presidente Horácio Bastos chegou ao cargo em 2016.