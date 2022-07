Jaime Pinto renova com a Oliveirense

Jaime Pinto, avançado da UD Oliveirense, vai continuar em Oliveira de Azeméis, tendo prolongado o seu vínculo com o clube.

Formado no Varzim e no Rio Ave, onde nunca conseguiu impor-se, o jogador, de 24 anos, apontou seis golos e sete assistências nos 21 jogos em que participou, na época passada.





O jogador, que é irmão do português Yazalde e filho do ex-jogador vilacondense, Jaime Pinto, vai estrear-se no segundo escalão do futebol português.



Autor: T.G.