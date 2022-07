Jaiminho e a renovação pela UD Oliveirense: «É um voto de confiança»

Um dos jogadores que vai acompanhar a subida da UD Oliveirense da Liga 3 para a Liga Sabseg, Jaime Pinto, ou Jaiminho, como é mais conhecido, admitiu a felicidade por continuar a representar um clube ao qual agradeceu a aposta."A UD Oliveirense abriu-me as portas no ano passado. Deu-me oportunidade de crescer e jogar. Foi um ano muito bom. Estou muito feliz por continuar e quero dar alegrias aos adeptos", afirmou o extremo, aos meios do clube, antes de continuar: "A renovação significa muito. É um voto de confiança no meu trabalho. Sempre tentei dar o máximo pelo clube."O jogador, de 24 anos, perspetivou ainda a próxima temporada: "Vai ser uma Liga muito competitiva e difícil. Todos os jogos vão ser rasgadinhao. Vamos fazer o nosso campeonato, passo a passo, para atingir os nossos objetivos. O que posso prometer aos adeptos é muito trabalho."Na época passada, Jaiminho somou seis golos e sete assistências em 21 jogos.