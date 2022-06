João Paredes confirmou, através das redes sociais, as informações que davam conta da sua saída da UD Oliveirense, deixando uma mensagem de despedida ao clube e adeptos."Só me resta agradecer a todos, em especial à excelente massa associativa! Obrigado", escreveu o avançado português de 26 anos.João Paredes foi uma das figuras da subida da UD Oliveirense à 2ª Liga, tendo apontado 18 golos em 28 jogos na temporada passada. A formação de Oliveira de Azeméis ainda tentou a renovação com o jogador, mas não chegou a acordo.O Feirense poderá ser o próximo clube do jogador.