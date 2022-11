Jogador da UD Oliveirense de luto pela morte do filho de dois anos

Jonata Bastos, jogador da UD Oliveirense, está de luto pela morte do filho Benício Bastos, de apenas dois anos.A informação foi partilhada pelo clube, que revelou que a criança perdeu a vida durante a madrugada, no Brasil. "Neste momento de dor para todos, a UD Oliveirense SAD vem expressar as suas sentidas condolências a Jonata bem como a toda a sua família e amigos", escreveu o emblema numa nota publicada no site.Também o Leixões que jogará com a Oliveirense para a Allianz Cup no sábado, expressou igualmente a sua consternação. "O Leixões SC manifesta o profundo pesar pelo falecimento de Benicio Bastos, de dois anos, filho do jogador Jonata Bastos. Neste momento de profunda dor, o universo leixonense envia um enorme e sentido abraço ao futebolista e a toda a equipa e staff da UD Oliveirense", partilharam.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.