Jonata: «Acredito que nesta reta final vou voltar a marcar golos e ajudar a UD Oliveirense»

Com cinco golos na temporada, o avançado Jonata Bastos faz um balanço positivo neste retorno à Europa pela porta da UD Oliveirense, após um breve regresso ao Brasil, ainda que reconheça que os seus números poderiam ser melhores."Foi um bom regresso à Europa. Sinto-me bem e espero continuar por muitos anos", começou por dizer o jogador, de 25 anos, em declarações aos meios do clube. "A época podia estar a ser um pouco melhor em termos de golos. Estava numa sequência muito boa antes de regressar ao Brasil, devido a um problema pessoal, mas acredito que nesta reta final vou voltar a marcar golos e ajudar a UD Oliveirense", afirmou o avançado, que em novembro viveu um drama familiar com a morte do filho de dois anos: "Os adeptos marcaram-me muito. Num dos momentos mais difíceis, deram-me muito apoio, recebi muita energia e foi um extra para continuar a dar o meu melhor, pela equipa e por eles."Após passagens pelo Sp. Braga B, Estoril e Alverca, a formação de Oliveira de Azeméis é o quarto clube de Jonata em Portugal, ao qual tece grandes elogios. "Estou muito feliz na UD Oliveirense e fui muito bem recebido desde o primeiro momento. Das equipas que já representei, a UD Oliveirense foi aquela com que me identifiquei mais rápido. Temos um grupo muito bom, que tem feito um bom trabalho, repleto de jogadores trabalhadores, sempre à procura de mais e isso facilita a adaptação", explicou, dirigindo também algumas palavras ao técnico Fábio Pereira: "Tem-nos ajudado bastante. A equipa é bastante ofensiva, gosta de ferir o adversário, está sempre à procura do golo e isso beneficia os avançados."Em relação aos resultados da UD Oliveirense na época, o avançado brasileiro considera que está dentro do esperado. "Tem sido uma temporada equilibrada, dentro do que desejávamos. Infelizmente, não começámos muito bem e não tivemos os resultados que queríamos, mas a equipa foi crescendo com o decorrer da época, alcançando resultados positivos e melhorando no campeonato. Ultimamente, temos oscilado um pouco, mas tenho a certeza que vamos voltar às vitórias", frisou.