Jonata Bastos deixa a UD Oliveirense

Jonata Bastos é mais um a deixar a UD Oliveirense neste defeso. O clube comunicou, esta segunda-feira, a saída do avançado, em final de contrato, que não fará parte do plantel da época 2023/24.O brasileiro, de 25 anos, esteve no clube de Oliveira de Azeméis por apenas uma temporada, na qual participou em 27 jogos e assinou seis golos e uma assistência.Jonata Bastos junta-se a Pedro Graça, Gonçalo Pimenta, Pedro Marques, Nuno Valente, Serginho Andrade e Volnei como os atletas que já tiveram a saída confirmada do emblema oliveirense.